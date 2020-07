Une fois que nos engagements seront honorés et que le stock sera écoulé, nous cesserons notre activité. Il ne se passe pas une journée sans que nous travaillions - bénévolement - pour ce label, mais ça ne semble pas suffire, nous sommes à bout de force.



Le format physique de la musique enregistrée est à l'agonie. Cela fait maintenant plusieurs années que nous recevons plus de messages de groupes nous demandant de sortir leurs disques, que de commandes de disques. Ce déséquilibre montre bien que nous ne servons plus à rien.



Nous sommes par ailleurs profondément blessés par les agissements d'une partie de cette scène. Nous ne voulons donc plus y prendre part.



C'est donc sans regrets que nous tirerons notre révérence. Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui nous auront encouragés, celles et ceux qui commandaient régulièrement des disques et nous écrivaient ces gentils petits mots qui égayaient notre morne quotidien. Nous savons que pour certaines et certains d'entre vous, ces disques et ces lettres d'infos vous ont fait du bien, et vous nous l'avez bien fait sentir.



Sans grande surprise nous n'aurons pas changé le monde, simplement foutu un peu de bordel. La planète musique peut maintenant s'écrouler.



Nous ne serons plus ce label, nous redeviendrons des personnes. Adieu le spectaculaire.