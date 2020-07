Qu'est-ce que The world is over : une étrange ordalie audio ? Ou juste une meta compilation pour choisir si l'humanité devrait s'arrêter ou continuer ? Les deux sans doute. Et peut être plus encore. The world is over... or not. Cela dépend de nous.

Entre le 1er avril et le 17 juin 2020 chaque participant a été invité à envoyer un morceau sur une des deux faces : la face A pour arrêter l'humanité et la face B pour continuer.

92 morceaux ont ainsi été collectés, pour une durée totale de 10 heures 23 minutes.

[ Face A: Lien de téléchargement gratuit (2 hits) / Face B: Lien de téléchargement gratuit / Site internet: Page officielle fr (1 hit) ]