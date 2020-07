David Ellefson de Megadeth va sortir un nouvel album de reprise, No cover, le 2 octobre. Un certain nombre d'invités seront de la partie : Charlie Benante (Anthrax), Dirk Verbeuren (Megadeth aussi), Dave McClain (Sacred Reich, ex-Machine Head), Todd Kerns (Slash), etc. Des reprise de Motörhead, W.A.S.P., Def Leppard, Queen ou encore des Dead Kennedys sont au programme de la galette.