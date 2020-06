Le 18 juin, les Mars Red Sky assureront non pas un mais deux concerts qui seront diffusés en live sur le web. Ce Live from the teleport permettra ainsi aux fans d'Europe d'une part et en Amérique d'autre part de suivre le groupe sur internet. Deux setlistes différentes seront proposées, basées sur les choix des fans. Pour la France, l'horaire sera à 20 heures. [ plus d'infos ]

Live from the Teleport for Europe

Event / Tickets

PARIS 08:00 PM (UTC +2)

BERLIN 08:00 PM (UTC +2)

LONDON 07:00 PM (UTC +1)

LISBON 07:00 PM (UTC +1)

...ou n'importe où en Europe !



Live from the Teleport for The Americas

Event / Tickets

SAN FRANCISCO 05:00 PM (UTC -7)

MEXICO 07:00 PM (UTC-5)

NEW YORK 08:00 PM (UTC -4)

RIO DE JANEIRO 09:00 PM (UTC -3)

...ou n'importe où dans en Amérique !