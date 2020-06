Pour le weekend qui aurait dû voir se tenir sa quinzième édition, le Hellfest organise un "Hellfest From Home". Au programme des festivités, en partenariat avec Arte Concert, des rediffusions tout le weekend les 19, 20 et 21 juin de 45 concerts des années précédentes. Par ailleurs, le 18 au soir, Ultra Vomit, Regarde Les Hommes Tomber et Stinky donneront des concerts (sans public) retransmis en direct sur le web. Ils seront suivis d'un documentaire inédit sur les 15 ans du fest.

[ Teaser "Hellfest From Home": Facebook ]