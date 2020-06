Fange sortira via Throatruiner Records (Comity, Mourir, Sordide, ...) un 4-titres le 14 août, soit moins de 4 mois après la sortie de l'album Pudeur. Le LP de 12" se précommande et s'écoute déjà sur BandCamp.

