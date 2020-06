10 ans après son split partagé avec Goudron et son premier album (The fine art of poisoning), Granit 665 prépare son retour. Le quatuor, qui dans l'intervalle a vu Fab (Revok) remplacer Cédric au chant, sortira son nouvel opus à la fin de l'année et escompte assurer plusieurs dates lors des mois prochains. Il est déjà possible d'écouter une version démo de "Corridors" sur la page de Chanmax Records (Flying Donuts, Kyma, Taste The Floor, ...) annonçant cette future sortie.

[ Granit 665: Chanmaxrecords.com ]