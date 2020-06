Les quatre premières productions de Diabologum (les maxis Les garçons ont toujours raison et L'art est dans la rue ainsi que les albums C'était un après-midi semblable aux autres et Le goût du jour sortis en 1993 et 1994) vont être réunis dans un triple LP intitulé La jeunesse est un art à paraître au début de l'été. Les précommandes sont ouvertes jusqu'au 20 juin via le label Ici D'Ailleurs (Dälek, The Married Monk, Les Marquises, ...).

