"Still alive", c'est un des titres d'ouverture de l'éponyme de The Ghost Inside qui vient de sortir aujourd'hui. Si le drame tragique vécu par le groupe en novembre 2015 a laissé plus d'un fan penser que leur carrière pourrait se stopper net, c'était bien mal connaître leur capacité à se relever. Le groupe revient bel et bien vivant, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Leur nouvel opus s'écoute en intégralité dans la suite et il est excellent ! [plus d'infos]