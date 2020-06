Les confrères de Metal Injection ont organisé un festival en confinement ce weekend : le Slay At Home. Beaucoup de festivités ont jalonné ces deux jours avec des prestations live en quarantaine de Johnny Booth, des reprises de "Elite" de Deftones par des membres de feu-Dillinger Escape Plan/Employed To Serve/The Number Twelve Looks like You, de "Toxicity" de SOAD , des focus sur les oeuvres artistiques de musiciens en marge de leurs activités principales tel que Mario Duplantier de Gojira et bien d'autres choses. Tout est en streaming sur YouTube. [plus d'infos]