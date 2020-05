Élise (saxophone), Marthe (basse, Brainfreeze), Guillaume (guitare et chant, Brainfreeze, Circles), François-Xavier (batterie, Justin(e)) se sont unis pour former Slime City. Le résultat ? Une démo qui s'écoute déjà en ligne et dont la version K7 ne saurait tarder de voir le jour grâce à Can I Say ? Records (The Attendants, The Decline!, The Helltons, ...).

