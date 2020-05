Les mois à venir s'annoncent intenses pour Metro Beach (Demon Vendetta, The Irradiates, Vvvv, ...). Alors que les exemplaires du deuxième album (LP) de Videodrome devraient bientôt pouvoir être diffusés, le label annonce deux sorties de LP dès cet été : Kill all the surfers, deuxième album de Vegan Piranha et Rise, collapse and survival, premier long format de Missile. Hey you - une histoire orale des Burning Heads publication co-signée par Guillaume Gwardeath et Sam Guillerand est elle attendue pour la fin de l'année.