À l'heure du jetable et de l'instantané, et après la période de confinement, deux initiatives ont vu le jour afin de créer pérennité et liens entre producteurs et consommateurs. L'une d'elle, pilotée par Pelagic Records est entièrement consacrée (en VPC) à la musique tandis que la seconde, sous la houlette de Talitres Records tend à réunir (en point de retrait) musique, littérature et gastronomie. Afin d'obtenir plus d'informations aux sujets de la "souscription permanente" des premiers et de la "cagette culturelle" des seconds, suivre les liens ci-dessous.

