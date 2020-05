Le 25 juin, Bombardement sortira via Destructure Records (Bronco Libre, Youth Avoiders, Zone Infinie, ...), Kick Rock (Koenigstein Youth, Deletär, State Poison, ...) et Symphony Of Destruction (Litovsk, Oblaka, Exhaustion, ...) un EP 7" de 4 titres. L'un d'eux ("Blood. Cash. Self-destruction.") s'écoute déjà sur BandCamp.

