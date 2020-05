Ce qui devait arriver arriva : les précommandes pour Pictures of a century, le deuxième album de Love And Noise Experiment à paraître le 19 juin, sont ouvertes. Outre la version CD, deux versions LP accompagnées d'un coupon de téléchargement sont proposées (double vinyle noir et, en édition limitée à 300 exemplaires, double vinyle orange translucide). Plus d'infos ci-dessous, via Vicious Circle (Seven Hate, The Bellrays, Tender Forever, ...).

[ Pictures of a century: Précommande ]