Sébastien Poggioli (The Leeds, El Botcho, LuneApache, Lèvres de Beurre), avec la complicité d'Anthony Herbin, chanteur et leader de LuneApache, a monté un groupe de surf-rock répondant au nom de Hal Manhar. En voici un extrait avec le clip de "Sex wax". Pour le moment aucun album n'est annoncé mais c'est Toolong Records qui en est aux manettes. [plus d'infos]