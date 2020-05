L'orga de Rock En Seine a annoncé ce jour le report de son édition 2020 à l'année prochaine. Rage Against The Machine ne viendra donc pas en France cette année... A noter qu'une réflexion est menée pour mettre en place une opération ou un évènement spécial aux alentours des dates prévues initialement sur 2020 sans plus de précisions dans l'immédiat.