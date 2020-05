Division Records (Closet Disco Queen, Forceed, Ølten, Unfold, ...) annonce les sorties de 3 nouvelles productions. Il s'agit tout d'abord du quatrième album de Neige Morte (intitulé IIII et dont le précommandes sont ouvertes) à paraître le 15 mai en LP. Sont aussi attendus cet automne le troisième opus de Kehlvin ainsi que la compilation A new shade of insane post r'n'b trip-hop.

[ IIII: Précommande ]