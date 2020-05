Tu es musicien/ne ou un/e autre acteur/actrice du circuit des musiques actuelles ? En ces temps d'incertitude économique liée au Covid, la Coordination Nationale des Intermittent.e.s et Précaires vient de lancer un appel "Luttons Pour ne Pas Mourir", abrégé en un simple #LPPM à partager sur les réseaux sociaux. Vidéo, lien et contact ci-dessous.

[ LPPM: Facebook ] [plus d'infos]