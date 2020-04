Après 2 EP's et autant d'albums, Intenable sortira son nouveau long format, Envier les vivants, le 29 mai chez Fireflies Fall (Johk, Les Mauvais Jours, Young Harts, ...) et Guerilla Asso (Charly Fiasco, Heavy Heart, Mon Autre Groupe, ...). "L'époque", "Une cravate ou une corde" et "Le portrait de Marcel" sont disponibles à l'écoute sur BandCamp d'où il est possible de pré-commander le disque en CD ou en LP.

