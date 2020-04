Quand des membres de Royal Thunder (Miny Parson), d'Intronaut (Sascha Dunable) et de Converge/Mutoid Man/Old Man Gloom (Ben Koller) s'associent pour reprendre "Believe" de Cher, ça paraît un peu déroutant au départ et c'est plutôt pas mal à mater finalement ! [plus d'infos]