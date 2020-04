Le nouvel album de The Ghost Inside sera éponyme. Il est prévu qu'il sorte le 5 juin via Epitaph (Converge, Every Time I Die, etc.). Un disque qui sera à n'en pas douter empreint de marque de résilience au vu de la tragédie qu'a connu le groupe en novembre 2015 et de tout le chemin parcouru depuis lors pour se reconstruire. Un premier titre est également dispo : "Aftermath". [plus d'infos]