Mené en solo par Anthony (Intenable, Guerilla Poubelle et Quitters), Mauvaise Pioche a ficelé un deuxième album intitulé Harmonies vocales, dissonances cognitives. Le LP se pré-commande chez Guerilla Asso (Diego Pallavas, Justin(e), Versus You, ...) et sera envoyé ultérieurement. En bonus, le clip de "On manquera à personne" est déjà disponible. [plus d'infos]