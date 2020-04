Fake Names, c'est un nouveau groupe réunissant Dennis Lyxzén (Refused, The (International) Noise Conspiracy, INVSN), Brian Baker (Minor Threat, Dag Nasty, Bad Religion), Michael Hampton (S.O.A., Embrace, One Last Wish) et Johnny Temple (Girls Against Boys, Soulside). Ils proposent deux nouveaux morceaux : "Brick" et "First everlasting". [plus d'infos]