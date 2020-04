Le BetiZFest est reporté aux vendredi 20 et samedi 21 novembre 2020, tous les groupes ne pourront pas forcément jouer, l'affiche est donc en cours d'amélioration mais sont déjà confirmés Lacuna Coil, Black Bomb A, Dagoba, Insanity Alert, Buzzcocks, Les Sheriff et AutoThune. Parmi les groupes non disponibles en novembre, la plupart reviendront pour le BetiZFest 2021.