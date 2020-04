Tu te fais ch** pendant ton confinement ? Tu as tout trié tes papiers et fait les activités que tu repoussais à demain ? Si tel est le cas et que tu veux participer au prochain clip de Blink-182 pour "Happy days" alors tu peux envoyer un bout de vidéo que le groupe montera ensuite pour illustrer ce clip. ça se passe à ce lien.

