Laurent (Francky IV Fingers, Lunatic Age) et Nicolas (Drive Blind, Tantrum) ont monté Nwar. Le premier EP, éponyme et dont les précommandes sont déjà ouvertes, du duo est attendu le 27 mai via Head Records (Classe Mannequin, Goodbye Diana, Verdun, ...). Un clip pour "ST07" a aussi vu le jour. Le tout se trouve ci-dessous.

