La Jungle sortira Coucou Beuh !!! le 24 avril via le label EXAG' Records (Slift, Helicons, Celestial Bums). Il s'agit d'un double album live dont le contenu sont les enregistrements des performances du duo au Periscope à Lyon et à Dour. Deux éditions sont disponibles : 2xLP Gold & Silver (400 exemplaires) et 2xLP Swamp Green & Milk Clear (100 exemplaires). Le lien des précommandes est à la suite.

[ Précommande: Exag Records ]