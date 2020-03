On vient d'apprendre le décès de Tres Warren, guitariste et fondateur avec Elizabeth Hart de Psychic Ills. Il avait 41 ans. Avec lui, le groupe avait sorti 5 albums depuis sa création en 2003 dont le dernier en date était Inner journey out (de 2016 et à redécouvrir à la suite). On présente nos sincères condoléances à ses proches. [plus d'infos]