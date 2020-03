Il se mumure que Kerry King, Paul Bostaph (tous deux feu-Slayer), Phil Anselmo (ex-Pantera, Down, Scour, Superjoint, etc.) et Gary Holt (Exodus, feu-Slayer lui aussi) pourraient monter un supergroupe. Sur le papier, ça cogne ! Dans la réalité, on espère que ça sera pareil si ça se confirme !