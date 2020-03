Quoi de mieux que de visionner les trois derniers clips de Thomas Howard Memorial (composé d'anciens membres de The Craftmen Club) pour les découvrir ? C'est ce qu'on vous propose ici si vous aimez la pop atmosphérique. Leur premier disque Bonaventura est sorti le 31 janvier chez Upton Park (Stuck In The Sound, Svinkels, Matmatah). [plus d'infos]