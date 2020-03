Seulement édité en CD à sa sortie, le premier album de Diego Pallavas (Punk, plastic, etc...) va bénéficier d'un pressage vinyle via Guerilla Asso (Maladroit, Mon Autre Groupe, Charly Fiasco ...) et Kanal Hystérik (J'Aurais Voulu, The Boring, Escape ...) d'ici à la fin de l'année.