Chapelier Fou sortira aujourd'hui chez Ici D'Ailleurs (Bruit Noir, Michel Cloup Duo, Zëro, ...) un nouvel album intitulé Méridiens. En plus du visuel et de la tracklist qui se trouvent ci-dessous, des liens permettant l'écoute de 2 titres ("Constantinople" et "Le triangle des Bermudes") et de (pré)commander le disque en CD et/ou LP se trouvent ci-après...

