Les Two Tone Club fêtent leurs 20 ans d'existence en rééditant en LP leur premier album sorti en 2002. 1, rebaptisé One pour l'occasion, a été remixé, remasterisé et doté d'un nouveau visuel. L'objet est disponible depuis aujourd'hui via Productions Impossible Records (65 Mines Street, Demon Vendetta, Hellbats, ...). Il est aussi en écoute sur BandCamp...

[ Productions Impossible Records: Bandcamp ]