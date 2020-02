Le Bal des Enragés assurera une seule date en 2020, avec un répertoire "100% french" qui plus est. Cela sera lors des Feux de l'Eté qui se dérouleront les 26 et 27 juin à Saint-Prouant (Vendée). Le festival accueillera aussi Lofofora, Les Sheriff, La Phaze, Les Ramoneurs de Menhirs, Opium du Peuple, Les Caméléons et quelques autres...