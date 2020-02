Los Tres Puntos fêtera la sortie de son nouvel opus (Eldorado) le 6 mars à Paris (Petit Bain), en compagnie de No Water Please. Une dizaine d'autres dates a déjà été planifiée jusqu'à la fin de l'année (on les trouve ci-dessous). Pour rappel, ce nouvel album sortira le 28 février. [plus d'infos]