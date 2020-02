04/27 Phoenix, AZ - Rebel Lounge (tickets)

04/30 Austin, TX - Barracuda (tickets)

05/01 Dallas, TX - House of Blues (tickets)

05/02 Houston, TX - The Secret Group (tickets)

05/05 Durham, NC - Motorco Music Hall (tickets)

05/06 Baltimore, MD - Baltimore Soundstage (tickets)

05/07 New York, NY - Bowery Ballroom (tickets)

05/09 Philadelphia, PA - Underground Arts (tickets)

05/10 Boston, MA - The Sinclair (tickets)

05/12 Cleveland, OH - Grog Shop (tickets)

05/13 Chicago, IL - Bottom Lounge

05/16 Denver, CO - The Gothic Theatre

06/13 Netphen-Deuz, GER - Freak Valley Festival

06/14 Hamburg, GER - Gruenspan

06/16 Haarlem, NET - Patronaat

06/17 Paris, FRA - Le Cabaret Sauvage

06/20 Vitoria, SPA - Azkena Rock Festival

06/21 Dessel, BEL - Graspop Metal Meeting

06/22 Strasbourg, FRA - La Laiterie

06/24 Milan, ITA - Santeria

06/25 Lausanne, SWI - Les Docks

06/26 Wiesbaden, GER - Schlachthof

06/27 Munich, GER - Backstage

08/11 San Francisco, CA - Great American Music Hall

08/13 Portland, OR - Hawthorne Theatre

08/14 Seattle, WA - Neumos

08/15 Vancouver, BC - The Imperial

08/18 San Jose, CA - The Ritz

08/24 Manchester, UK - Academy

08/25 London, UK - Shepherd's Bush Empire

08/26 Glasgow, UK - Garage

08/28 Dublin, IRE - Button Factory

08/29 Birmingham, UK - O2 Institute 2

10/01 Esch, LUX - KUFA

10/02 Pratteln, SWI - Up In Smoke Festival

10/04 Copenhagen, DEN - Pumpehuset

10/05 Gothenburg, SWE - Pustervik

10/06 Oslo, NOR - Rockefeller

10/07 Stockholm, SWE - Nalen

10/09 Berlin, GER - Festsaal

10/12 Karlsruhe, GER - Substage

10/13 Eindhoven, NET - Effenaar

10/14 Brussels, BEL - AB

11/07 Los Angeles, CA - The Troubadour

11/14 Costa Mesa, CA - The Wayfarer

12/12 San Diego, CA - The Casbah