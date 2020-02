Setliste :



29:20 - intro

30:24 - Laid to rest

34:28 - Now you got something to die for

38:34 - Ruin

44:30 - Walk with me in hell

49:38 - Set to Fail

53:40 - Hourglass

59:28 - 512

1:04:15 - Ghost Walking

1:11:20 - Checkmate

1:16:25 - Descending

1:20:45 - Contractor

1:26:12 - Omerta

1:32:00 - Redne_ck