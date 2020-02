Yard Of Blondes a dévoilé le clip de "Lowland". L'album n'est pas attendu avant octobre prochain, il est produit par Billy Graziadei (chanteur et guitariste de Biohazard), mixé par Mike Patterson (Nine Inch Nails, Black Rebel Motorcycle Club...) et masterisé par Maor Applebaum (Faith No More). [plus d'infos]