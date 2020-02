Les mini-confs c'est quoi ?

Les minis-conf' sont une série de huit conférences de 15 minutes chacune parlant d'évolutions, de nouveautés et d'actualités dans le secteur des musiques actuelles.



Les mini-confs c'est où ?

Le Hangar 3/5 Rue Raspail

94200 Ivry-sur-Seine



Gratuit sans réservation

A partir de 15h





Thématique et intervenants :

- Organiser des concerts indés à Paris, est-ce encore possible ?

Carole Porter et Audrey Chemine - co-présidentes de l'association Below The Sun



- Promo, pourquoi passer par une application web ?

Dorian Perron - fondateur de Groover



- Pourquoi postuler à un tremplin ?

Edgard Garcia - directeur de Zebrock



- Pourquoi faire appel à un éditeur ?

Philippe Manivet - président fondateur de Musigamy et administrateur de la CSDEM



- Pourquoi s'intéresser à la santé des musicien.ne.s ?

Emmanuel Bois - formateur en gestion sonore et spécialiste de la santé des musicien.ne.s



- Affichages, tracts, pochoir, mailing list, faut-il continuer à l'heure des réseaux sociaux ?

Eva Quillec - chargée de communication chez Fauchage Collectif



- Exploitations digitales et droits d'auteur

Adrien Dargent - fondateur et gérant des Editions Dargent



- La Bibliothèque Nationale de France et la musique

Catherine Lamarre - relation labels indépendants et autoprod' à la BNF