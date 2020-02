Lamb Of God a annoncé son prochain album, éponyme, pour le 8 mai. Apparaitront en guests sur deux morceaux, Jamey Jasta (Hatebreed, Jasta) et Chuck Billy (Testament). Le premier morceau "Checkmate" est dispo avec son clip. Pour rappel, c'est leur premier album de la période post-Chris Adler avec désormais The Art Cruz derrière les fûts, lequel a joué avec Prong et Winds of Plague. [plus d'infos]