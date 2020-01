Cult Leader assurera trois dates françaises en avril. Le 9 à La Malterie de Lille, le 13 à La scène Michelet de Nantes et enfin le 14 à Glazart à Paris. [ plus d'infos ]

04/09 Lille, FRA - la malterie

04/10 London, UK - New Cross Inn

04/11 Bristol, UK - The Crofters Rights

04/12 Brussels, BEL - Magasin 4

04/13 Nantes, FRA - La Scène Michelet

04/14 Paris, FRA - GLAZART

04/15 Martigny, SWI - Caves du Manoir

04/17 Tilburg, NET - Roadburn Festival (performing "A Patient Man" in full)

04/18 Aarhus, DEN - Royal Metal Fest 2020

04/19 Copenhagen, DEN - BETA2300