Le 21 janvier prochain, Noir Désir sort Débranché. Cet enregistrement acoustique sera composé de deux volumes sous le format vinyle.

La première partie est un enregistrement effectué à Milan pour la radio italienne en 2002 (mis en téléchargement libre en 2008 sur le site du groupe). Le second disque est issu de l'émission télé Much Electric enregistré à Buenos Aires en 1997.

