Un troisième extrait du prochain album de Ozzy Osbourne est en ligne. Il s'agit de "Ordinary Man". Une ballade qui voit la participation de Elton John au chant et au piano accompagné de Slash (Guns N'Roses, ex-Velvet Revolver) à la guitare.

A noter que Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) et Duff McKagan (Guns N'Roses, ex-Velvet Revolver) sont crédités à l'écriture du morceau.

L'album Ordinary man est prévu pour le 21 février. [plus d'infos]