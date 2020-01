Les Taylor Hawkins & The Coattail Riders se sont produits sur la scène du Jimmy Kimmel Live! pour interpréter "I really blew it" et "Middle child". Perry Farrell de Jane's Addiction s'est invité sur le premier tandis que Dave Grohl (Foo Fighters, Probot, Them Crooked Vultures, etc.) a assuré les parties batterie sur les deux titres. [plus d'infos]