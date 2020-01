Le Hellfest a annoncé les dates de sa désormais traditionnelle tournée Warm Up qui verront se produire en têtes d'affiche Benighted et Shaârghot en France. Des groupes régionaux viendront compléter les différentes dates à chaque étape. Un run de 17 dates sans pause ! T'es chaud ? A noter enfin que pour cette année, deux dates japonaises sont prévues également !

[ Affiche Warm Up Hellfest tour 2020: Facebook ]