Alors qu'ils avaient appuyé sur stop au printemps 2018, Stupid Karate a finalement repris du service et a sorti un nouvel EP, Snack or die, le 15 décembre. Il est en écoute intégrale sur BandCamp. Mais plus savoureux encore, il y a le nouveau clip, bien barré, pour "Super nachos".

