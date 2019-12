Le Plane 'R Fest a dévoilé la semaine dernière sa programmation pour sa cuvée 2020 qui se tiendra toujours dans Montcul (69) les 3 et 4 juillet. Lacuna Coil, Shaârghot, Sidilarsen, The Amsterdam Red Light District, Opium Du Peuple, Dirty Shirt, Perturbator, Lordi, Wednesday 13, Destinity, Nanowar Of Steel, The Roadies Of The D, Metalliquoi ?, Mushroomhead, Steve'n'Seagulls, Infected Rain, Joe Lamouk, Worshipers, Landmvrks et Stinky.