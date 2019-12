Lindemann a sorti un nouveau clip, à ne pas mettre devant tous les yeux, pour "Ach so gern". Entre le sexe, la violence et les rayures du prisonnier, y'a de quoi en faire parler dans les médias traditionnels. Par ailleurs, le leader de Rammstein sera le 21 février à l'Olympia (et non plus à la Cigale). [plus d'infos]