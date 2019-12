Full of Hell s'étaient fait dérober l'ensemble de leurs matériels en tournée et ils avaient dès lors lancé une campagne de crowdfunding pour se refaire. Ayant crevé le plafond fixé, le groupe a fait don de l'excédent des fonds récoltés à une association caritative Rock The Future. Ou quand les rockers ont du coeur ! Beau geste.

